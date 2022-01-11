"Не варто недооцінювати": у США прокоментували переговори з Росією

Представник Держдепартаменту США Нед Прайс. Фото: колаж "Сьогодні"
Представник державного департаменту США Нед Прайс заявив, що Сполучені Штати Америки та союзники держави мають достатньо важелів впливу на Росію.
Про це він сказав під час брифінгу.
За словами Прайса, Москві не варто недооцінювати дії, які може зробити Вашингтон для впливу на країну.
"Не варто недооцінювати те, які важелі впливу є у нас, які колективні важелі є у нас", – сказав він.
Під час брифінгу він прокоментував слова заступника міністра закордонних справ РФ Сергія Рябкова, який наголосив, що Кремль закликає Вашингтон не недооцінювати ризики конфронтації.
Головний принцип Альянсу
Також Прайс заявив, що США не погодяться на вимоги Росії. Політик наголосив, що обговорень для заборон на вступ до Альянсу для окремих країн не буде.
"Деякі з цих (російських. – Ред.) пропозицій ми навіть не розглядатимемо", – запевнив Прайс.
Він зазначив, що США ніколи "не закриватимуть двері для вступу до НАТО", оскільки це завжди було одним із головних принципів Альянсу.
Вимоги РФ
- Росія вимагає від НАТО так званих гарантій безпеки. Зокрема, Кремль хоче, щоб Альянс не розширювався на схід, тобто фактично – щоб не надавав членства Україні.
- 10 січня у Женеві між сторонами відбулися відповідні переговори. До речі, президенти Джо Байден та Володимир Путін участі в них не брали. Загалом розмова тривала 7 годин, проте ні про що конкретне не вдалося домовитися.
- Відомо, що Кремль вимагав надати "залізобетонні гарантії", що Україна ніколи не вступить до НАТО. Це нібито є питанням "нацбезпеки" для Росії. Проте заступник держсекретаря США Венді Шерман наголосила, що Вашингтон не дозволить нікому зачинити двері до Альянсу для будь-якої країни.
- Ще перед початком переговорів генсек НАТО Єнс Столтенберг запевнив, що Альянс не піде на компроміс із Росією "щодо прав держав у Європі обирати свій власний шлях". Політик наголосив, що вирішувати питання про членство України може лише Київ та держави-члени НАТО.
- Крім того, Росія умовляє США на небезпечний компроміс.