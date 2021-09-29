У США відреагували на "червоні лінії" Кремля, вступившись за Україну

Розширення НАТО на територію України означає для РФ перетин "червоних ліній" / Фото: Facebook
Сполучені Штати Америки, країна-член НАТО, підтримують право України на власний вибір у галузі колективної оборони.
Про це заявив речник Держдепартаменту Нед Прайс у своєму Twitter.
"Кожна країна має суверенне право визначати свій власний вибір колективної оборони. Ми підтверджуємо нашу незмінну підтримку суверенітету, територіальної цілісності і євроатлантичних прагнень України", – написав він.
Саме так Прайс відреагував на пост глави українського МЗС Дмитра Кулеби, де той зазначив, що робота в інтересах народу та безпеки не лише своєї, але й усієї Європи – питання виключно внутрішньоукраїнське, а "червоні лінії" господаря Кремля Владіміра Путіна повинні обмежуватися територіальними кордонами РФ.
Як повідомлялося, представник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що, на думку Путіна, розширення інфраструктури НАТО на територію України означало б для Кремля перетин його "червоних ліній".
Читайте також:
Кулеба: У розмові тет-а-тет Зеленський створить Путіну проблеми
Зеленський і Путін ніяк не можуть домовитися
- Раніше Зеленський запропонував Путіну зустрітися на Донбасі, але той відмовився і запропонував президенту України приїхати до Москви. Ходили навіть чутки про можливе проведення зустрічі у Ватикані або Єрусалимі, але далі розмов справа не пішла.
- А останнім часом головною проблемою стало те, що Київ обов'язково хоче внести питання Криму в переговори, але ось Кремль навідріз відмовляється обговорювати і Крим, і Донбас, а це саме ті питання, заради яких Зеленський хоче зустрітися.
- У Кремлі постійно заявляють, що нібито готові до переговорів президентів, але щоразу відзначають, що немає передумов і конкретно опрацьованих тем для такої зустрічі, або звинувачують Київ у невиконанні попередніх домовленостей.
Як ми повідомляли раніше, Україна в ООН заявила, що окупація Криму – пряма загроза ядерній безпеці.
Також нагадаємо, у Путіна готові до діалогу з Україною про закупівлю газу.