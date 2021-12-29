Привіт із Середньовіччя. У Росії заговорили про смертну кару

Валерій Зорькін, голова Конституційного суду РФ. Фото: колаж "Сьогодні"

Голова Конституційного суду РФ Валерій Зорькін заявив, що в Росії можливе повернення смертної кари.

Про це повідомляє Коммерсант.

Реклама

Зорькін написав книгу "Конституційне правосуддя: процедура та сенс", її опублікували на сайті суду. Автор книги стверджує, що не відкидає можливості повернення в Росії смертної кари.

На думку Зоркіна, запровадження мораторію на найвищу міру покарання свого часу стало поступкою цінностям, які російській національній правосвідомості невластиві.

"Та обставина, що КС ухвалив рішення, що унеможливлює застосування смертної кари в Росії на даному історичному етапі її розвитку, не виключає можливості повернення до цієї міри покарання в майбутньому", – заявив Зоркін.

Реклама

Питання про застосування вищої міри покарання не може бути закрите, поки є навмисні вбивства, пише Зорькін. За його словами, багато залежить від загальної правової ситуації в Росії, від того, наскільки далеко країна зможе просунутися у справі створення "міцного, впевненого правопорядку". Введений у країні мораторій на страту він назвав "поступкою, відходом вимог правового принципу рівності".

Голова КС Росії також нагадує, що формально страта в країні не скасована, але на неї діє безстроковий мораторій. Ввести заборону може лише законодавець.

Смертна кара в РФ

Останній смертний вирок у РФ був виконаний у 1996 році. Мораторій на смертну кару у Росії запроваджено 16 квітня 1997 року, він діє з того часу, як країна вступила до Ради Європи.

19 листопада 2009 року Конституційний Суд ухвалив рішення, згідно з яким смертна кара в Росії більше призначатися та застосовуватися не може. Єдиною країною в Європі та СНД, де застосовується найвищий захід, є Білорусь.

Питання повернення смертної кари іноді спливає у російському суспільстві. Зокрема, 22 грудня депутат Державної Думи від "Єдиної Росії" Султан Хамзаєв запропонував запровадити страту для низки злочинців. Він зазначив, що вважає таке покарання адекватним для раніше засуджених педофілів за повторне зґвалтування неповнолітніх.

Раніше ми повідомляли, що окупанти Донбасу запропонували узаконити смертну кару для ЗСУ.

Реклама

Також нагадаємо, у травні 2021 четвертий штат у США дозволив розстріл.