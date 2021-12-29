Привет из Средневековья. В России заговорили о смертной казни

Валерий Зорькин , председатель Конституционного суда РФ. Фото: коллаж "Сегодня"

Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин заявил, что в России возможно возвращение смертной казни.

Об этом сообщает Коммерсантъ.

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Зорькин написал книгу "Конституционное правосудие: процедура и смысл", ее опубликовали на сайте суда. Автор книги утверждает, что не исключает возможности возвращения в России смертной казни.

По мнению Зоркина, введение моратория на высшую меру наказания в свое время стало уступкой ценностям, которые российскому национальному правосознанию несвойственны.

"То обстоятельство, что КС принял решение, делающее невозможным применение смертной казни в России на данном историческом этапе ее развития, не исключает возможности возврата к этой мере наказания в будущем", – заявил Зоркин.

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Вопрос о применении высшей меры наказания не может быть закрыт, пока есть умышленные убийства, пишет Зорькин. По его словам, многое зависит от общей правовой ситуации в России, от того, насколько далеко страна сможет продвинуться в деле создания "прочного, уверенного в себе правопорядка". Введенный в стране мораторий на смертную казнь он назвал "уступкой, отходом от требований правового принципа равенства".

Председатель КС России также напоминает, что формально смертная казнь в стране не отменена, но на нее действует бессрочный мораторий. Ввести запрет может только законодатель.

Смертная казнь в РФ

Последний смертный приговор в РФ был приведен в исполнение в 1996 году. Мораторий на смертную казнь в России был введен 16 апреля 1997 года, он действует с того момента, как страна вступила в Совет Европы.

19 ноября 2009 года Конституционный Суд принял решение, согласно которому смертная казнь в России более назначаться и применяться не может. Единственной страной в Европе и в СНГ, где применяется высшая мера, является Беларусь.

Вопрос о возвращении смертной казни время от времени всплывает в российском обществе. В частности, 22 декабря депутат Государственной Думы от "Единой России" Султан Хамзаев предложил ввести смертную казнь для ряда преступников. Он отметил, что считает такое наказание адекватным для ранее судимых педофилов за повторное изнасилование несовершеннолетних.

Ранее мы сообщали, что оккупанты Донбасса предложили узаконить смертную казнь для ВСУ.

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Также напомним, в мае 2021 четвертый штат в США разрешил расстрел.