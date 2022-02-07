У Росії не хочуть воювати: США говорять про сумні наслідки для Путіна

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Повномасштабне вторгнення російської армії в Україну може призвести до дестабілізації ситуації у самій РФ, оскільки її громадяни не підтримують війну.

Таку думку висловив під час онлайн-заходу "Протистояння російської агресії: голоси українських жінок" експосол США в Україні Вільям Тейлор, якого цитує "Укрінформ".

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"Є ознаки того, що російський народ, громадяни Росії не підтримують агресію, не підтримують вторгнення. У Росії може статися дестабілізація, спричинена цією непопулярною війною проти України", – наголосив дипломат.

/ Фото: Посольство США в Україні

Тейлор вважає, що більшість росіян мають позитивне уявлення про Україну. Він зазначив, що Захід пропонує президенту Росії Володимиру Путіну дипломатичний шлях.

"Ми всі запропонували йому переговори. Якщо є проблеми, які він хоче вирішити, ми готові їх вирішувати. У нас теж є проблеми, які потрібно вирішувати... І є способи все вирішити, як це роблять цивілізовані країни, – за столом переговорів, не втручаючись у сусідню державу", – сказав експосол США в Україні.

За його словами, Путін намагається залякати президентів України та США Володимира Зеленського й Джо Байдена.

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"Але президент Зеленський, президент Байден не злякалися. Вони твердо дотримуються принципів того, що українці самі вирішують свою долю, самі вирішують, з ким їм об'єднуватись, як гарантувати свою безпеку, з ким торгувати та яких лідерів мати", – додав він.

Загроза повномасштабної війни з Росією

Останнім часом дедалі частіше звучать заяви, що Росія може розпочати вторгнення в Україну будь-якої миті. Така думка ґрунтується на тому, що Росія стягує свої війська до кордонів України – там уже зібралася більш ніж 100-тисячна армія. ЗМІ навіть опублікували карту місць дислокації російських військ.

У розслідувальній групі Conflict Intelligence Team зазначали, що із двох бригад Східного військового округу РФ на західний напрямок перекидаються "Іскандери" (ракетні комплекси; основне призначення – знищення систем ППО та ПРО, а також найважливіших об'єктів, що прикриваються ними, на відстані до 500 км). За деякими даними, російські ракетні комплекси прямують до кордонів України.

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Тим часом у CNN дізналися, як Росія почне бойові дії в Україні. За їхніми даними, війська зайдуть під чужим прапором.