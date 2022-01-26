У Росії загрожують дати зброю "ЛДНР" протягом кількох годин

Росія хоче надати зброю ЛДНР у відповідь на допомогу Заходу Україні. Колаж "Сьогодні" / Фото: Reuters

Росія може надати озброєння на окуповані території Донбасу, у так звані "ЛНР" та "ДНР" за кілька годин – про це заявив перший заступник голови комітету Держдуми РФ у справах СНД та зв'язків із співвітчизниками Віктор Водолацький в інтерв'ю Інтерфаксу.

Рішення про передачу оборонних озброєнь цим утворенням прийматиметься президентом Росії Володимиром Путіним у разі неминучості атаки Києва, зазначив він.

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"Якщо Україна розв'язує військові дії, то будуть дані команди верховним головнокомандувачам, і міністерство оборони оперативно та швидко поставить те озброєння, яке дозволить утримати на позиціях ЗСУ, щоб вони не вбивали мирне населення, та нейтралізувати те озброєння, яке НАТО постачає Україні", – сказав чиновник.

Він уточнив, що якщо для Москви стане очевидним намір України піти за силовим сценарієм за підтримки Заходу, постачання озброєнь може розпочатися заздалегідь.

"Про те, що буде дана команда Зеленському почати, ми знатимемо раніше, ніж Зеленський. У нас достатньо сил і засобів, щоб випередити дії, які робить Зеленський. Тому ми дізнаємося про все, як мінімум, за добу — за дві", – заявив Водолацький. За його словами, Росія не матиме проблем, щоб доставити зброю протягом кількох годин.

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За словами заступника голови комітету, Росія не збирається направляти до "ЛНР" та "ДНР" своїх військовослужбовців.

Зброя для ОРДЛО

Раніше перший віцеспікер Ради федерації та секретар генради партії "Єдина Росія" Андрій Турчак заявив про необхідність допомогти так званим "ЛНР" та "ДНР" окремими видами озброєння нібито для заборони "агресії Києва". Це сталося на тлі постачання військово-технічної допомоги Україні від Заходу.

"Росія повинна надати Луганській і Донецькій народним республікам необхідну допомогу у вигляді поставок окремих видів озброєнь для підвищення їх обороноздатності і стримування військової агресії, що явно готується Києвом", – сказав Турчак.

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Окупація Донбасу