Польща злякалася та оголосила про спецзахист

Держустанови Польщі тепер мають відслідковувати та перевіряти відсутність порушень безпеки мережі / Колаж "Сьогодні"

Увечері 15 лютого прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький запровадив підвищений рівень кіберзагрози по всій країні. Попередження набуло чинності негайно і триватиме щонайменше до кінця місяця. Повідомляється на сайті МВС Польщі.

Це сталося на тлі кібератаки, яку у вівторок перенесли українські банки та силові міністерства України.

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Заходи у Польщі

У повідомленні МВС Польщі йдеться, що попередження про перший рівень кіберзагрози набирає чинності від 15 лютого з 23:59 до 28 лютого по 23:59. Цей режим запроваджується на підставі польського закону про боротьбу з тероризмом.

Зазначимо, перший рівень є найнижчим із чотирьох можливих. Насамперед це сигнал для силовиків і всього апарату державного управління до особливої пильності. У такому режимі державні установи мають відстежувати та перевіряти відсутність порушень безпеки електронного зв'язку.

Із чим пов'язане рішення Моравецького, у повідомленні правоохоронного відомства не сказано.

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