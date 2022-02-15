Польша испугалась и объявила о спецзащите

Госучреждения Польши теперь должны отслеживать и проверять отсутствие нарушений безопасности сети / Коллаж "Сегодня"

Вечером 15 февраля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ввел повышенный уровень киберугрозы по всей стране. Предупреждение вступило в силу немедленно и продлится минимум до конца месяца. Сообщается на сайте МВД Польши.

Это произошло на фоне кибератаки, которую во вторник перенесли украинские банки и силовые министерства Украины.

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Меры в Польше

В сообщении МВД Польши говорится, что предупреждение о первом уровне киберугрозы вступает в силу 15 февраля с 23:59 до 28 февраля до 23:59. Данный режим вводится на основании польского закона о борьбе с терроризмом.

Отметим, первый уровень является самым низких из четырех возможных. В первую очередь, это сигнал для силовиков и всего аппарата государственного управления к особой бдительности. В таком режиме государственные учреждения должны отслеживать и проверять отсутствие нарушений безопасности электронной связи.

С чем связано решение Моравецкого, в сообщении правоохранительного ведомства не сказано.

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Ситуация