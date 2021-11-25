У піцерії? Зеленський готує новий пресмарафон

Зеленський влаштовує прес-конференцію. Покликали не всіх / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 26 листопада, президент України Володимир Зеленський проведе великий пресмарафон із журналістами під назвою "30 питань Президенту України". Тема зустрічі – "екватор його каденції".

Про це повідомив Офіс президента України.

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Запросили не всіх

"У зв’язку зі складною епідемічною ситуацією в країні та з урахуванням досвіду попередніх пресмарафонів до участі в цьогорічному заході запрошені журналісти з 30 провідних всеукраїнських і міжнародних ЗМІ, кожен з яких матиме можливість поставити Главі держави своє запитання та отримати вичерпну відповідь", – йдеться у повідомленні ОП.

Пресмарафон розпочнеться о 12:00 та триватиме три години. Захід транслюватиметься онлайн на офіційній фейсбук-сторінці Офісу глави держави та провідних українських телеканалах.

Підготовка

Офіс президента особисто зайнявся запрошенням журналістів на подію. "Це відбуватиметься на запрошення", – заявив трохи раніше речник президента Сергій Никифоров.

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Раніше у соцмережах з'явилися повідомлення, що пресмарафон пройде у піцерії "Автостанція" на Подолі у Києві. Однак поки що немає підтвердження цієї інформації з офіційних джерел.

Доступ до президента

Нагадаємо, 2020 року Зеленський дав велику пресконференцію за підсумками року своєї роботи на посаді глави держави в парковій частині Маріїнського палацу.

У листопаді 2019 року Зеленський понад 14 годин відповідав на запитання журналістів у столичному Kyiv Food Marketі, куди без проблем прийшли близько 300 журналістів. І навіть представники регіональних ЗМІ спромоглися донести до глави держави проблеми своїх невеликих громад.