В пиццерии? Зеленский готовит новый пресс-марафон

Зеленский устраивает пресс-конференцию. Позвали не всех / Коллаж "Сегодня"
Завтра, 26 ноября, президент Украины Владимир Зеленский проведет большой пресс-марафон с журналистами под названием "30 вопросов Президенту Украины". Тема встречи – "экватор его каденции".
Об этом сообщил Офис президента Украины.
Пригласили не всех
"В связи со сложной эпидемической ситуацией в стране и с учетом опыта предыдущих пресс-марафонов, к участию в мероприятии этого года приглашены журналисты из 30 ведущих всеукраинских и международных СМИ, каждый из которых будет иметь возможность задать Главе государства свой вопрос и получить исчерпывающий ответ", – говорится в сообщении ОП.
Пресс-марафон начнется в 12:00 и продлится три часа. Мероприятие будет транслироваться онлайн на официальной фейсбук-странице Офиса Главы государства и ведущих украинских телеканалах.
Подготовка
Офис президента лично занялся приглашением журналистов на мероприятие. "Это будет происходить по приглашениям", – заявил чуть ранее пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.
Ранее в соцсетях появились сообщения, что пресс-марафон пройдет в пиццерии "Автостанция" на Подоле в Киеве. Однако пока нет подтверждения этой информации из официальных источников.
Доступ к президенту
- Напомним, в 2020 году Зеленский дал большую пресс-конференцию по итогам года своей работы на должности главы государства в парковой части Мариинского дворца.
- В ноябре 2019 года Зеленский более 14 часов отвечал на вопросы журналистов в столичном Kyiv Food Marketе, куда без проблем пришли около 300 журналистов. И даже представители региональных СМИ смогли донести до главы государства проблемы своих небольших общин.