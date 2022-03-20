У НАТО заявили, що Україну не приймуть – Зеленський

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Якби Україна була членом НАТО, Росія не наважилася б на вторгнення. Проте Альянс не має наміру приймати Україну до своїх лав.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN.

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"Якби ми були членом НАТО, війна не почалася б. Я хотів би отримати гарантії безпеки для моєї країни, для мого народу", – сказав Зеленський.

Він наголосив, що вдячний НАТО за допомогу, надану з початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну.

"Якщо члени НАТО готові бачити нас в Альянсі, то зробіть це негайно, тому що щодня гинуть люди... Але якщо ви не готові зберегти життя наших людей, якщо ви просто хочете побачити нас між двома світами, якщо ви хочете бачити нас у цьому сумнівному становищі, коли ми не розуміємо, чи можете ви прийняти нас чи ні, ви не повинні ставити нас у цю ситуацію невизначеності", – наголосив глава держави.

Як заявив Зеленський, він просив прямо і чітко сказати, що Україну збираються прийняти в НАТО за рік-два-п'ять, або просто сказати "ні".

За словами президента, "відповідь була дуже чіткою: ви не станете членом НАТО, але офіційно двері залишаться відчиненими".

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Зеленський заявив про готовність до переговорів із Путіним

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним, але якщо вони закінчаться невдачею, це означатиме третю світову війну.

"Я готовий до переговорів з ним. Я був готовий протягом останніх двох років. І я думаю, що без переговорів ми не зможемо покласти край цій війні... Я думаю, що ми маємо використовувати будь-який формат, будь-який шанс, щоб мати можливість переговорів, можливість поговорити з Путіним. Але якщо ці спроби не увінчаються успіхом, це означатиме третю світову війну", – сказав він.

Зеленський наголосив, що українська сторона завжди наполягала на переговорах і пропонувала діалог та мирні рішення.