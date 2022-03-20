В НАТО заявили, что Украину не примут – Зеленский

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Если бы Украина была членом НАТО, Россия не решилась бы на вторжение. Однако Альянс не намерен принимать Украину в свои ряды.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN.

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"Если бы мы были членом НАТО, война бы не началась. Я хотел бы получить гарантии безопасности для моей страны, для моего народа", – сказал Зеленский.

Он отметил, что благодарен НАТО за помощь, оказанную с начала российского широкомасштабного вторжения в Украину.

"Если члены НАТО готовы видеть нас в Альянсе, то сделайте это немедленно, потому что ежедневно гибнут люди... Но если вы не готовы сохранить жизнь нашим людям, если вы просто хотите увидеть нас между двумя мирами, если вы хотите видеть нас в этом сомнительном положении, когда мы не понимаем, можете ли вы принять нас или нет, вы не должны ставить нас в эту ситуацию неопределенности", – подчеркнул глава государства.

Как заявил Зеленский, он просил прямо и четко сказать, что Украину собираются принять в НАТО через год-два-пять, или просто сказать "нет".

По словам президента, "ответ был очень четким: вы не станете членом НАТО, но официально двери останутся открытыми".

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Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, но если они закончатся неудачей, это будет означать третью мировую войну.

"Я готов к переговорам с ним. Я был готов в течение последних двух лет. И я думаю, что без переговоров мы не сможем положить конец этой войне... Я думаю, что мы должны использовать любой формат, любой шанс, чтобы иметь возможность переговоров, возможность поговорить с Путиным. Но если эти попытки не увенчаются успехом, это будет означать третью мировую войну", – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что украинская сторона всегда настаивала на переговорах и предлагала диалог и мирные решения.