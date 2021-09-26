У табір Путіна пробралися ведмеді (відео)

Путін потрапив у небезпечну ситуацію. Колаж "Сьогодні"

Після того як президента Росії Володимира Путіна ледь не збило стадо оленів, він мало не нарвався на ще більші неприємності – в його табір у тайзі (Сибір) прийшли ведмеді, але обійшлося без проблем.

Відповідне відео опубліковано в Telergram кремлівського пулу.

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Один з його супроводжуючих зазначив, що спочатку з одного боку підійшов звір, а потім через деякий час ще один з іншого.

"Ведмеді сьогодні підходили до нашого табору (було два ведмеді – підказав голос за кадром)... Там запахи ще смачні", – сказав Путін.

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Для господаря Кремля і його компанії все обійшлося – звір не став нападати.

А в ефірі одного з російських телеканалів на передачі у пропагандиста Володимира Соловйова прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков з гумором прокоментував зустріч Путіна з ведмедями.

"Безпекою президента займаються постійно ті, кому це належить. Ну і потім ведмідь, він же бачить, що це Путін..." – сказав він.

Сибір – улюблене місце відпочинку Путіна

Президент РФ щороку вибирається в сибірську тайгу на нетривалий відпочинок, зазвичай на два-три дні. Щоразу його супроводжує Сергій Шойгу.

У 2017-му Путін засвітив голий торс на риболовлі у Південному Сибіру. Там разом з ним (крім Шойгу) були губернатори Хакасії і Туви.

У 2018-му Путін прогулявся в горах Туви, тоді серед інших з ним був і директор ФСБ. А в 2019 році під час прогулянки в тайзі Путін розсмішив соцмережі грибом із шишкою в центрі.

У березні 2021-го Путін і Шойгу з'їздили в тайгу, а ЗМІ підрахували, скільки коштують костюм і всюдихід президента.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше лідер групи "Ленінград" Сергій Шнуров потролив Путіна віршем про відпочинок у тайзі. Артист засумнівався в тому, що глава російської держави насолоджувався тишею і самотністю.