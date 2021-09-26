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Путіна в тайзі мало не збило стадо оленів

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
26 вересня, 15:27
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Президент РФ влаштував собі кількаденний відпочинок в тайзі
Тайга у Сибірі - улюблене місце відпочинку Путіна. Фото: колаж "Сьогодні"
Тайга у Сибірі - улюблене місце відпочинку Путіна. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент Росії Володимир Путін влаштував собі відпочинок з міністром оборони Сергієм Шойгу в тайзі. Не обійшлося без інцидентів. Голову Кремля ледь не збило стадо оленів.

Про це повідомляє РБК.

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За словами Путіна, ще трохи і тварини б збили його разом з міністром оборони Росії.

"Величезні марали просто, я таких ще не бачив. Добре, що в нас не в'їхали, трохи нас не збили. І на такій швидкості величезній", – сказав президент Росії.

Що таке марал?

Це – найбільш поширений вид оленів в світі. Марали мешкають в лісостеповій зоні і вздовж всієї південної смуги лісів. Підвиди оленя мають різні розміри. Наприклад, досить великі марали важать більше 300 кг і досягають довжини тіла понад 2,5 метра.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше лідер групи "Ленінград" Сергій Шнуров потролив Путіна віршем про відпочинок у тайзі. Артист засумнівався в тому, що глава російської держави насолоджувався тишею і самотністю.

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