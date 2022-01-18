У Єврейському культурному центрі висадили Алею Єднання

На території найбільшого у Центральній Україні Єврейського культурного центру за участю дипломатів із Європи та США заснували Алею Єднання.

Українські євреї святкували напередодні свято Ту БіШват, яке ще називають Новим Роком Дерев. Юдейська традиція говорить, що дерева позаздрили людству, яке мало свято Нового року, і захотіли собі теж. Датою було обрано середину (15 день) юдейського місяця Шват, коли дерева прокидаються від сплячки.

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На честь цього Київська єврейська громада запросила своїх міжнародних партнерів висадити разом дерева у найбільшому у центральній частині України центрі єврейського життя – новому культурному та общинному центрі, що знаходиться у Голосіївському районі Києва на вулиці Саксаганського, 67.

Головний рабин міста Києва Йонатан Маркович за підтримки Єврейського Національного Фонду "Керен Кайємет-Ле Ісраель в Україні" та його президента Андрія Заїки, висадили разом із представниками дипломатичного корпусу різних країн 7 молодих плодових дерев.

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"Вже багато років поспіль ми садимо дерева в цей день. Багато хто дивується, запитує, чи приживуться вони. Але завжди перед посадкою ми радимося з фахівцями, ботаніками. І, звичайно, перед посадкою ми молимося. Ми дякуємо Всевишньому, нашому отцю за природу, яку він створив для нас, для людей", – сказав на початку заходу головний рабин Києва Йонатан Маркович.

Серед почесних гостей, кожен із яких посадив дерево, були заступник голови посольства США в Україні Алон Парселл, заступник голови представництва Європейського Союзу в Україні пан Ремі Дюфло та заступник голови посольства Швейцарії в Україні Альваро Боргі.

Дерева також посадили Надзвичайні та Повноважні посли, зокрема Ізраїлю – пан Міхаель Бродський, Великої Британії – пані Мелінда Сіммонс та Хорватії – пані Аніка Джаміч.

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У самій громаді запевняють – основна ідея в єдності. Представник Єврейської громади міста Києва Леонід Барац нагадав, що відколи Всевишній створив людину, і відколи юдеї вийшли з Єгипту та отримали Тору, метою всього людства є навчитися поважати друг одного і бути єдиними.

Після церемонії висадки дерев почесні гості, як і належить на святкуванні Нового року, сіли за стіл, щоб покуштувати та благословити традиційні плоди свята – фініки, інжир, виноград, оливки, гранати. Кожен із плодів символізує доброчесності, яким людина має навчитися від природи.

Традиція садити дерева цього дня відносно молода – лише 132 роки. Молода принаймні для юдейської культури, яка налічує близько 6000 років.

У 1890 році, саме цього дня (15 шватів), письменник, лінгвіст та історик Зеєв Явіц, який приїхав як поселенець на спустошену війнами Святу Землю Ізраїлю, вийшов зі своїми учнями, щоб разом посадити дерева для майбутніх поколінь. Так і було створено нову традицію: садити дерева в Ту БіШват, щоб оживити країну, згуртувати людей та підняти патріотизм.

Надзвичайний та Повноважний посол держави Ізраїль в Україні пан Міхаель Бродський розповів, що завдяки цьому Ізраїль навіть став єдиною країною світу, яка увійшла у XXI століття з більшою кількістю дерев, ніж у XX столітті.

В єврейській громаді Києва сподіваються, що невдовзі інші дипломатичні місії та всі охочі різних конфесій та національностей приєднаються до висадки Алеї Єднання у столиці.