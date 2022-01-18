В Еврейском культурном центре высадили Аллею Единения

Hа территории Еврейского Культурного Центра высадили деревья

На территории крупнейшего в центральной Украине Еврейского культурного центра с участием дипломатов из Европы и США основали Аллею Единения.

Украинские евреи праздновали накануне праздник Ту БиШват, который еще называют Новым Годом Деревьев. Иудейская традиция говорит, что деревья позавидовали человечеству, у которого был праздник Нового Года и захотели себе тоже. Датой было обратно середину (15 день) иудейского месяца Шват, когда деревья просыпаются от спячки.

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В честь этого Киевская еврейская громада пригласила своих международных партнеров высадить вместе деревья в самом большом в центральной части Украины центре еврейской жизни — новом культурном и общинном центре, который находится в Голосеевском районе Киева на улице Саксаганского, 67.

Главный раввин города Киева Йонатан Маркович при поддержке Еврейского Национального Фонда "Керен Кайемет-Ле Исраэль в Украине" и его президента Андрея Заики, высадили вместе с представителями дипломатического корпуса разных стран 7 молодых плодовых деревьев.

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"Уже много лет подряд мы сажаем деревья в этот день. Многие удивляются, спрашивают, приживутся ли они. Но всегда перед посадкой мы советуемся со специалистами, ботаниками. И конечно, перед посадкой мы молимся. Мы благодарим Всевышнего, нашего отца за природу, которую он создал для нас, для людей", — сказал в начале мероприятия главный раввин Киева Йонатан Маркович.

Среди почетных гостей, каждый из которых посадил дерево были заместитель председателя посольства США в Украине Алон Парселл, заместитель председателя представительства Европейского Союза в Украине господин Реми Дюфло и заместитель председателя посольства Швейцарии в Украине Альваро Борги.

Деревья также посадили Чрезвычайные и Полномочные послы, в частности Израиля – господин Михаэль Бродский, Великобритании – госпожа Мелинда Симмонс и Хорватии – госпожа Аника Джамич.

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В самой общине уверяют – основная идея в единстве. Представитель Еврейской общины города Киева, Леонид Барац напомнил, что с тех пор, как Всевышний сотворил человека, и с тех пор, как иудеи вышли из Египта и получили Тору, целью всего человечества является научиться уважать друг друга, и быть едиными.

После церемонии высадки деревьев, почетные гости, как и положено на праздновании нового года, сели за стол, чтобы отведать и благословить традиционные плоды праздника – финики, инжир, виноград, оливки, гранаты. Каждый из плодов символизирует добродетели, которым человек должен научиться природе.

Традиция сажать деревья в этот день относительно молодая – всего 132 года. Молодая, по крайней мере, для иудейской культуры, насчитывающей около 6000 лет.

В 1890 году, именно в этот день (15 шватов), писатель, лингвист и историк Зеев Явиц, недавно приехавший как поселенец на опустошенную войнами Святую Землю Израиля – вышел со своими учениками, чтобы вместе посадить деревья для будущих поколений. Так и была создана новая традиция: сажать деревья в ту би-шват, чтобы оживить страну, сплотить людей и поднять патриотизм.

Чрезвычайный и Полномочный посол государства Израиль в Украине господин Михаэль Бродский рассказал, что благодаря этому Израиль даже стал единственной страной мира, вошедшей в ХХІ век с большим количеством деревьев, чем в прошлом ХХ веке.

В еврейской общине Киева надеются, что вскоре другие дипломатические миссии и все желающие люди разных конфессий и национальностей присоединятся к высадке Аллеи Единения в столице.