У Білорусі загрожують Україні локальним конфліктом

У Білорусі вважають, що українське керівництво взяло курс не на миролюбну політику / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна почала займати недружню позицію стосовно Білорусі. Таку думку висловив державний секретар білоруської Ради безпеки Олександр Вольфович, повідомляє eadaily.

За його словами, Білорусь більшою мірою приділяла увагу захисту західних рубежів, а з українцями завжди жила у мирі та добросусідстві.

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"Але, напевно, українське керівництво взяло курс не на миролюбну політику. Вони дивляться на Захід (або їм диктують) і намагаються під виглядом боротьби із незаконною міграцією проводити якісь навчання", – сказав Вольфович.

Він вважає, що українська армія проводить навчання не на полігонах, а "практично на державному кордоні у вигляді боротьби з нелегальною міграцією".

"Напевно, дивляться на поляків, як ті борються з мігрантами, застосовуючи водомети, сльозогінний газ. Добре, що не дійшло до вогнепальних засобів застосування. Це може призвести до локального конфлікту", – заявив держсекретар Радбезу Білорусі.

Резюмуючи, він сказав, що Білорусь завжди мала нормальні відносини та взаємодію по лінії прикордонних відомств з країнами-сусідами.

Білорусь під санкціями

Уряд Білорусі заборонив ввезення на територію країни низки товарів з країн, що застосовують санкції проти них.

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Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко у відповідь на запровадження нового пакету санкцій заявив, що вони не вперше зіткнулися з санкційним тиском. Більше того, в країні до цього готувалися щонайменше півроку.

Крім того, 2 грудня західні країни запровадили обіцяні санкції проти режиму Олександра Лукашенка. Це зробили синхронно Європейський Союз, США, Велика Британія та Канада.

Під штрафні санкції ЄС потрапили 17 фізичних та 11 юридичних осіб. Це представники командування прикордонних військ Білорусі, співробітники МЗС та судової системи, державний авіаперевізник "Белавіа", підприємства туристичного сектору та готелі, а також ВАТ "Гродно Азот", виробниче об'єднання "Білоруснафта".

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За незаконне перевезення та контрабанду мігрантів обмеження запровадили проти сирійської авіакомпанії Cham Wings.