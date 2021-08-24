Померла 17-річна дочка ексрегіонала Царьова, який втік до Росії

Олег Царьов написав про смерть дочки Катерини / Фото: Колаж: Сьогодні

У колишнього народного депутата від "Партії регіонів" Олега Царьова, який втік 2014 року до Росії, померла 17-річна дочка Катерина.

Про це сам Царьов повідомив у вівторок, 24 серпня, у Facebook.

"У мене померла дочка. Я не зміг її захистити. Я ніколи собі цього не прощу. Частина мене померла разом із нею. Частина мене лежить і обіймає її в могилі", – написав він.

Судячи з дат на фото, яке опублікував Царьов, дівчина померла ще 15 липня, але написав про це ексрегіонал тільки зараз.

Дочка Царьова померла ще в липні / facebook.com/tsarevol

"Коли помирає твоя дитина, здається, що разом з нею вмираєш ти або частина тебе. Ні. Не так. Ти вмираєш разом з нею, а шкодуєш, що не замість неї", – пише він.

Причину та обставини смерті дочки Царьов не повідомив.

Відомо, що дочка Царьова якийсь час проживала в окупованому Криму.

Хто такий Царьов

Олег Царьов – колишній український підприємець і політик, член "Партії регіонів", який зараз переховується у Росії, куди він втік після Революції Гідності від слідства, що проводиться Генеральною прокуратурою України за звинуваченням у державній зраді і колабораціонізмі.

Верховна Рада України дала згоду на притягнення Царьова до кримінальної відповідальності, затримання і арешт 3 червня 2014 року. Його спочатку затримали, але пізніше відпустили, і він втік з країни.

26 червня 2014 року був обраний "спікером парламенту" так званого Союзу народних республік "ДНР" і "ЛНР".

Брав участь у т. зв. "Комітеті порятунку України", створеному в Москві 2015 року колишніми українськими чиновниками часів президентства Віктора Януковича.

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