Помер колишній голова КМДА Володимир Бондаренко. Що про нього відомо

Екс-нардеп Володимир Бондаренко помер на 69-му році життя. Колаж "Сьогодні"
Народний депутат Верховної Ради II-IV та VI-VII скликань (1996-2006, 2007-2014 рр), екс-глава КМДА Володимир Бондаренко помер 24 серпня на 69-му році життя.
Про це написала депутат від "Батьківщини" в Київській міській раді Тетяна Меліхова в Facebook.
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"Пішла з життя близька мені людина – Володимир Дмитрович Бондаренко ... Надійний друг, гарний сім'янин. Співчуваю родині ... Нехай земля буде пухом", – зазначила вона.
Що відомо про Бондаренко?
Бондаренко народився в 1952 році в Чернігівській області, спочатку працював учителем.
- З 1986 року був заступником, а з 1990 головою виконкому Ленінградської райради Києва.
- У 1991 році став начальником управління – заступником голови Київської міськадміністрації.
- У 1996 був заступником міністра – керівником справами Міністерства юстиції України.
- В 2014 році балотувався на посаду мера Києва.
За час роботи у Верховній Раді підготував 141 законопроєкт. Займався меценатством, створив музей "Українське село" під Києвом.
Нагадаємо, 5 серпня помер колишній прем'єр-міністр України, перший глава Служби безпеки України, міністр оборони України, секретар РНБО Євген Марчук.
Також раніше помер глава Подільського району Києва Віктор Смирнов, який керував районом останні три роки.