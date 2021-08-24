Помер колишній голова КМДА Володимир Бондаренко. Що про нього відомо

Екс-нардеп Володимир Бондаренко помер на 69-му році життя. Колаж "Сьогодні"

Народний депутат Верховної Ради II-IV та VI-VII скликань (1996-2006, 2007-2014 рр), екс-глава КМДА Володимир Бондаренко помер 24 серпня на 69-му році життя.

Про це написала депутат від "Батьківщини" в Київській міській раді Тетяна Меліхова в Facebook.

"Пішла з життя близька мені людина – Володимир Дмитрович Бондаренко ... Надійний друг, гарний сім'янин. Співчуваю родині ... Нехай земля буде пухом", – зазначила вона.

Що відомо про Бондаренко?

Бондаренко народився в 1952 році в Чернігівській області, спочатку працював учителем.

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З 1986 року був заступником, а з 1990 головою виконкому Ленінградської райради Києва.

був заступником, а з 1990 головою виконкому Ленінградської райради Києва. У 1991 році став начальником управління – заступником голови Київської міськадміністрації.

став начальником управління – заступником голови Київської міськадміністрації. У 1996 був заступником міністра – керівником справами Міністерства юстиції України.

був заступником міністра – керівником справами Міністерства юстиції України. В 2014 році балотувався на посаду мера Києва.

За час роботи у Верховній Раді підготував 141 законопроєкт. Займався меценатством, створив музей "Українське село" під Києвом.

Нагадаємо, 5 серпня помер колишній прем'єр-міністр України, перший глава Служби безпеки України, міністр оборони України, секретар РНБО Євген Марчук.

Також раніше помер глава Подільського району Києва Віктор Смирнов, який керував районом останні три роки.