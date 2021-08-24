Умер бывший нардеп Владимир Бондаренко. Что о нем известно

Экс-нардеп Владимир Бондаренко умер на 69-м году жизни. Коллаж "Сегодня"

Народный депутат Верховной Рады II-IV и VI-VII созывов (1996-2006, 2007-2014 гг) и экс-глава КГГА Владимир Бондаренко скончался 24 августа на 69-м году жизни.

Об этом написала депутат от "Батькивщины" в Киевском городском совете Татьяна Мелихова в Facebook.

"Ушел из жизни близкий мне человек – Владимир Дмитриевич Бондаренко… Надежный друг, хороший семьянин. Сочувствую семье... Пусть земля будет пухом", - отметила она.

Что известно о Бондаренко?

Бондаренко родился в 1952 году в Черниговской области, работал учителем.

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С 1986 года был заместителем, а с 1990 председателем исполкома Ленинградского райсовета Киева.

был заместителем, а с 1990 председателем исполкома Ленинградского райсовета Киева. В 1991 году стал начальником управления – замглавы Киевской горадминистрации.

стал начальником управления – замглавы Киевской горадминистрации. В 1996 был заместителем министра – управляющим делами Министерства юстиции Украины.

был заместителем министра – управляющим делами Министерства юстиции Украины. В 2014 году баллотировался на должность мэра Киева.

За время работы в Верховной Раде подготовил 141 законопроект. Занимался меценатством, создал музей "Украинское село" под Киевом.

Напомним, 5 августа умер бывший премьер-министр Украины, первый глава Службы безопасности Украины, министр обороны Украины, секретарь СНБО Евгений Марчук.

Также ранее умер глава Подольского района Киева Виктор Смирнов, который руководил районом последние три года.