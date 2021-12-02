Українці отримають "тисячу Зеленського" – Рада ухвалила закон

Депутати схвалили надання українцям тисячі за вакцинацію. Колаж "Сьогодні"

Верховна Рада у другому читанні прийняла законопроєкт №6297, яким передбачається надання українцям тисячі гривень за повний курс вакцинації від коронавірусу (двома дозами вакцини). Відповідний документ підтримали 253 депутати.

Мета цього закону – забезпечити соціальну підтримку застрахованих осіб у зв'язку із запровадженням в Україні карантину, що призвело до тимчасової зупинки діяльності бізнесу, а також стимулювання людей до вакцинації. На цю програму із держбюджету виділено 3 млрд грн.

Реклама

Коли розпочнуться виплати?

Гроші можна буде отримати вже з 19 грудня, але на першому етапі лише через мобільний додаток "Дія". Для цього українець має там зареєструватися для участі у програмі підтримки. Потім йому необхідно пройти перевірку на відповідність встановленим критеріям і відкрити в онлайн-банку віртуальний рахунок, куди і надійдуть гроші.

Віртуальні рахунки – безкоштовні, комісій за обслуговування не буде. Більшість операцій у "Дії" здійснюються автоматично. Надалі планується запустити офлайн-сервіс.

Куди можна витратити

На відвідування кінотеатру, театру, музею, концертної зали.

На придбання абонементу до спортзалу чи фітнес-клубу.

На придбання квитків для подорожей усередині країни – на внутрішні авіа- та залізничні рейси.

Умови для бізнесу

Близько 6 тисяч суб'єктів бізнесу з усієї України. Обов'язковий критерій – це 5 співробітників та оплата ЄСВ 2-3 квартал 2021 року.

Реклама

Програма працюватиме так:

спочатку Кабмін формує список підприємств, які братимуть участь у ініціативі;

потім вони перевіряються на відповідність висунутим вимогам;

далі банківські установи повинні якимось чином сортувати оплату підприємствам послуг саме за цією програмою через POS-термінал;

люди, які отримали два щеплення, мають верифікуватись у застосунку "Дія" і отримати спеціальну банківську картку та отримати на неї обіцяні гроші;

скористатись отриманими грошима можна протягом чотирьох місяців у визначених місцях зі списку.

Звідки взялася ідея "Вовиної тисячі"

15 листопада Володимир Зеленський записав відеозвернення до українців, у якому повідомив хорошу новину. Тим, хто зробив два щеплення від COVID-19, через програму "Дія" перерахують тисячу гривень, яку можна витратити лише на певні послуги.

Реклама

В Офісі президента пояснили, що на руки гроші українці не отримають. Простіше кажучи, горілку чи цигарки на ці гроші не купити. Вони надійдуть у вигляді такого собі депозиту і можна буде витратити виключно на визначені сфери послуг.