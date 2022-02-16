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Українці назвали найсильнішого союзника у боротьбі проти Росії

Ірина Ковальчук
16 лютого, 16:01
Ми дізналися, кого громадяни країни вважають найкращим другом України

Нову військову допомогу мають затвердити у Конгресі США / Колаж "Сьогодні"

Для громадян України Сполучені Штати Америки та Велика Британія сьогодні є найвірнішими союзниками у боротьбі проти російської агресії. Саме ці країни вказали насамперед українці, відповідаючи на запитання "Яка країна надає найбільшу допомогу Україні у подоланні військової загрози на кордоні з Росією?".

Опитування громадської думки провела компанія "Градус" на замовлення редакції "Сьогодні".

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Лідери рейтингу союзників

США вважають найголовнішим нашим союзником 38,9% опитаних українців. Інші країни отримали набагато скромніший результат.

Задоволені допомогою, яку надає Велика Британія, лише 9,5% опитаних українців. Тим не менш, королівство має другий результат в опитуванні.

На третьому місці – Польща. Її допомогу вважають достатньою 2,8% громадян України, які взяли участь в опитуванні.

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Ще менший результат у країн Балтії (Литва, Латвія та Естонія) – 2,1%.

А ось до провідних країн ЄС – Німеччини та Франції – у українців великі претензії щодо допомоги у стримуванні Росії. Їхню допомогу як достатню визнали лише 2,0% (ФРН) та 1,4% (Франція).

Допомога

  • Нагадаємо, Вашингтон направив в Україну вже понад десяток літаків зі зброєю, покликаною стримати бажання Москви кинути на Україну свої війська.
  • 15 лютого у своєму зверненні до нації президент США Джозеф Байден запевнив, що Україна може розраховувати на подальші постачання озброєння.
  • 13 лютого до України прибула військова допомога з Литви. Це були переносні зенітно-ракетні комплекси "Стінгер", призначені для ураження літаків, вертольотів та БПЛА.
  • Влада Канади надала Україні кредит у розмірі 392,8 млн дол. США, летальне озброєння та боєприпаси на суму 6,1 млн дол. США.
  • 9 лютого до аеропорту "Бориспіль" прибув літак з військовою допомогою із Великої Британії. Там був військовий вантаж та обладнання для Сил територіальної оборони Збройних сил України.