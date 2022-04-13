Україна у червні може отримати статус кандидата в ЄС – Шмагиль

Україна розраховує отримати статус кандидата на членство у Євросоюзі не пізніше червня 2022 року.

Про це у відеозверненні повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Зустрілися з керівництвом Європейського Союзу в Києві. Отримали опитувальник, який має бути заповнений, щоб набути статусу кандидата на членство в ЄС. Почали працювати над ним. Очікуємо, що такий статус Україна зможе отримати вже не пізніше червня цього року", – сказав він. .