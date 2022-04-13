Україна у червні може отримати статус кандидата в ЄС – Шмагиль

Шмаль дал прогноз касательно статусу України в ЄС / Фото: Колаж: Сьогодні
Україна розраховує отримати статус кандидата на членство у Євросоюзі не пізніше червня 2022 року.
Про це у відеозверненні повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Зустрілися з керівництвом Європейського Союзу в Києві. Отримали опитувальник, який має бути заповнений, щоб набути статусу кандидата на членство в ЄС. Почали працювати над ним. Очікуємо, що такий статус Україна зможе отримати вже не пізніше червня цього року", – сказав він. .
Україна прагне до ЄС
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