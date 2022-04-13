Украина в июне может получить статус кандидата в ЕС – Шмагыль

Шмаль дал прогноз касательно статуса Украины в ЕС / Фото: Коллаж: Сегодня
Украина рассчитывает получить статус кандидата на членство в Евросоюзе не позднее июня 2022 года.
Об этом в видеообращении сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Встретились с руководством Европейского Союза в Киеве. Получили опросник, который должен быть заполнен, чтобы получить статус кандидата на членство в ЕС. Начали работать над ним. Ожидаем, что такой статус Украина сможет получить уже не позднее июня этого года", – сказал он.
Украина стремится в ЕС
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- Отметим, вице-президент Европейской комиссии, верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель заявил, что принятие Украины в Европейский Союз пока не стоит на повестке дня, хотя страна имеет европейскую перспективу.