Украина в июне может получить статус кандидата в ЕС – Шмагыль

Украина рассчитывает получить статус кандидата на членство в Евросоюзе не позднее июня 2022 года.

Об этом в видеообращении сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Встретились с руководством Европейского Союза в Киеве. Получили опросник, который должен быть заполнен, чтобы получить статус кандидата на членство в ЕС. Начали работать над ним. Ожидаем, что такой статус Украина сможет получить уже не позднее июня этого года", – сказал он.