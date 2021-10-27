Україна розлютила Кремль ударом Bayraktar: як відреагували у Путіна

Пєсков обурений, що ЗСУ пустили в хід турецький безпілотник. Колаж "Сьогодні"

У Кремлі вважають, що застосування українськими військовими турецького безпілотника Bayraktar на Донбасі призведе до ескалації на фронті.

Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, пише кремлівський пул.

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ЗСУ змусили замовкнути артилерію бойовиків лише за допомогою БПЛА, а в Москві вже влаштували істерику та звинувачення на адресу України.

"У нас, справді, особливі добрі відносини з Туреччиною, але в цьому випадку, на жаль, підтверджуються наші побоювання, що постачання подібних видів озброєнь українським військовим може потенційно призвести до дестабілізації ситуації на лінії зіткнення. Ми бачимо, що як тільки такі озброєння потрапляють до рук військових, вони потенційно можуть застосовуватися в цьому районі України, і це лише призводить до дестабілізації. Це не сприяє врегулюванню", – сказав Пєсков.

Перше застосування Bayraktar на Донбасі

Вранці 26 жовтня бойовики обстрілювали з мінометів селище Гранітне Волноваського району – вони пошкодили шість житлових будинків. А вдень батарея гаубиць Д-30 російсько-терористичних військ здійснила обстріл позицій Об'єднаних сил у районі н.п. Гранітне. Двоє військовослужбовців ЗСУ під час обстрілу отримали поранення, один із них загинув.

У Генштабі ЗСУ розповіли, що після початку обстрілу через СММ ОБСЄ було негайно висунуто вимогу про припинення вогню, надіслано ноту дипломатичними каналами. Втім, бойовики не реагували.

З метою примусу ворога до припинення вогню за наказом головнокомандувача ЗСУ був застосований Bayraktar. БПЛА не перетнув лінії зіткнення і керованою бомбою з 15 кілометрів знищив одну гармату з розрахунком окупантів.

Як ми писали, учора у ЗМІ з'явилася інформація, що нібито українські військові взяли під контроль село Старомар'ївка із "сірої зони". Причому журналісти посилалися на джерело в Міноборони.

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Але майже відразу ж у штабі ООС спростували інформацію про нібито захоплення населеного пункту на Донбасі, і, мовляв, позиції українських військових залишаються незмінними.