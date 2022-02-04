Україна попросила Німеччину надати негайну військову допомогу – ЗМІ

Українські військові. Фото: колаж "Сьогодні"
Посольство України в Німеччині звернулося до німецького уряду із проханням надати оборонне озброєння. У відповідному листі перераховується конкретний перелік необхідного.
Про це повідомляє видання Süddeutsche Zeitung, що ознайомилося із документом.
За їхніми даними, у листі є заклик про допомогу та список побажань. Його копію відправили також до Міністерства оборони.
"Тепер уряд має список бажань, який починається словами "Боєприпаси протиповітряної та протиракетної оборони" і закінчується "Боєприпаси для кулеметів (калібр 23 мм, 30 мм)". Зокрема, Україна просить "негайної допомоги у терміновому придбанні" зенітно-ракетних комплексів середньої дальності, протидронної зброї, переносних зенітно-ракетних комплексів, електронних систем стеження, а також приладів нічного бачення та камер спостереження", – йдеться у повідомленні видання.
Крім того, у списку є транспортні засоби "з підвищеним протимінним захистом" та роботи зі знешкодження вибухових пристроїв, а також системи дистанційного підриву.
Також Україна просить:
- цифрові радіостанції;
- радіолокаційні станції;
- розвідувальні станції;
- підводні локатори;
- машини швидкої допомоги;
- протиснайперські системи;
- протимінні системи.
Київ просить розглянути цю заявку якнайшвидше через надзвичайно напружену ситуацію з безпекою та загрозу російської агресії.
Каски замість летального озброєння
- Міністр оборони ФРН Крістіна Ламбрехт пообіцяла надати Україні п'ять тисяч армійських касок.
- Раніше Україна запросила великомасштабне постачання зброї для захисту від можливого нападу Росії. За інформацією Міноборони Німеччини, 19 січня Україна написала листа з проханням про допомогу в устаткуванні, пославшись на каски та захисні жилети за необхідності. Проте жодних конкретних обсягів не запитували.
- Канцлер Федеративної Республіки Німеччина Олаф Шольц раніше заявив, що Німеччина не планує постачати зброю Україні, але спробує дипломатичним шляхом запобігти можливості вторгнення Російської Федерації в Україну.
- Британські транспортні літаки, що перевозили озброєння для України, змушені були облетіти Німеччину. Країна не дозволила пролетіти через свій повітряний простір через те, що вони дотримуються політики відмовитися від постачання зброї Україні.