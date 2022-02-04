Україна попросила Німеччину надати негайну військову допомогу – ЗМІ

Українські військові. Фото: колаж "Сьогодні"

Посольство України в Німеччині звернулося до німецького уряду із проханням надати оборонне озброєння. У відповідному листі перераховується конкретний перелік необхідного.

Про це повідомляє видання Süddeutsche Zeitung, що ознайомилося із документом.

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За їхніми даними, у листі є заклик про допомогу та список побажань. Його копію відправили також до Міністерства оборони.

"Тепер уряд має список бажань, який починається словами "Боєприпаси протиповітряної та протиракетної оборони" і закінчується "Боєприпаси для кулеметів (калібр 23 мм, 30 мм)". Зокрема, Україна просить "негайної допомоги у терміновому придбанні" зенітно-ракетних комплексів середньої дальності, протидронної зброї, переносних зенітно-ракетних комплексів, електронних систем стеження, а також приладів нічного бачення та камер спостереження", – йдеться у повідомленні видання.

Крім того, у списку є транспортні засоби "з підвищеним протимінним захистом" та роботи зі знешкодження вибухових пристроїв, а також системи дистанційного підриву.

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Також Україна просить:

цифрові радіостанції;

радіолокаційні станції;

розвідувальні станції;

підводні локатори;

машини швидкої допомоги;

протиснайперські системи;

протимінні системи.

Київ просить розглянути цю заявку якнайшвидше через надзвичайно напружену ситуацію з безпекою та загрозу російської агресії.

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