"Україна має право на самооборону": Столтенберг "розгромив" РФ після переговорів

Столтенберг чітко пояснив, хто каламутить воду в Європі. Колаж "Сьогодні"
Саме Росія створила кризу з безпекою у Європі та загрожує військовою силою. Водночас Україна має повне право на самозахист. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу після засідання Ради Росія-НАТО.
"Україна є суверенною державою. Україна має право на самооборону. Україна не є загрозою для Росії. Україна найбільша країна в Європі, ядерна країна, багато інвестувала в озброєння останніми роками", – сказав він.
Столтенберг нагадав, що Росія вже використала військову силу проти України – 2014 року окупувала Крим та продовжує його незаконну окупацію, контролює бойовиків на Донбасі.
"Тобто ідея, що Україна є загрозою для Росії, ставить ситуацію з ніг на голову. Це Росія проявляє агресію та продовжує використовувати силу проти України, нарощує 100 тисяч військ та артилерію. Цю кризу створила Росія. Потрібно забезпечити деескалацію – Україна має право на самозахист", – заявив генсек НАТО.
Захід проти Росії
- Сьогодні відбулися переговори в рамках Ради Росія-НАТО, на яких обговорювалися вимоги Москви – відмовитись від розширення Альянсу і у жодному разі не приймати туди Україну. Також Кремль вимагав дати гарантії, що Захід не розміщуватиме озброєння та військові бази поблизу Росії. 10 січня відбулися такі самі переговори між США та РФ.
- У свою чергу заступник державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд жорстко "пройшлася" по окупантах, нагадавши, що саме Росія вторглася до України. За її словами, Москва намагається влаштувати в Україні внутрішній саботаж та дестабілізацію ситуації.
- Тим часом агресор розпочав навчання поблизу кордонів України, підтягнувши тисячі солдатів та сотні одиниць техніки. У Кремлі вже заявили, що РФ продовжить брязкати зброєю біля України.
- 13 січня відбудуться переговори між Росією та ОБСЄ.