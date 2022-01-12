"Украина имеет право на самооборону": Столтенберг "разгромил" РФ после переговоров

Столтенберг четко объяснил, кто мутит воду в Европе. Коллаж "Сегодня"

Именно Россия создала кризис с безопасностью в Европе и угрожает военной силой. При этом Украина имеет полное право на самозащиту. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге после заседания Совета Россия-НАТО.

"Украина является суверенным государством. Украина имеет право на самооборону. Украина не является угрозой для России. Украина самая большая страна в Европе, ядерная страна, инвестировала много в вооружение в последние годы", – сказал он.

Столтенберг напомнил, что Россия уже использовала военную силу против Украины – в 2014 году оккупировала Крым и продолжает его незаконную оккупацию, контролирует боевиков на Донбассе.