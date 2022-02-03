Україна й Туреччина підписали 8 важливих документів: подробиці

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Україна та Туреччина підписали 8 важливих міжурядових угод під час візиту до Києва турецького президента Реджепа Ердогана.

Урочиста церемонія підписання відбулася після переговорів Ердогана з президентом України Володимиром Зеленським.

Реклама

Зокрема, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та міністр торгівлі Туреччини Мехмет Мус підписали Угоду про вільну торгівлю.

Підписана міжурядова Угода про співпрацю у сфері молодіжної політики.

Реклама

Глави МЗС Дмитро Кулеба та Мевлют Чавушоглу підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо технічного співробітництва між Державною податковою службою України та Адміністрацією доходів Міністерства казначейства та фінансів Туреччини.

Було підписано Меморандум про взаєморозуміння між Українським науково-дослідним та навчальним центром проблем стандартизації, сертифікації та якості та Турецьким інститутом стандартів.

Міністерства внутрішніх справ двох країн підписали протокол між Кабміном України та урядом Туреччини про внесення змін до угоди 2009 року про співпрацю правоохоронних органів.

Реклама

Була підписана рамкова угода про співпрацю у сфері високих технологій, авіаційної та космічної галузей.

Підписано Меморандум про порозуміння щодо створення спільної митної ради, між Державною митною службою України та Міністерством торгівлі Туреччини.

Підписано План дій між Державною митною службою України та Міністерством торгівлі Туреччини щодо взаємного визнання програм щодо авторизованих економічних операторів.

Туреччина готова допомогти Україні у врегулюванні конфлікту з РФ

20 січня 2021 року президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган запропонував організувати у себе в країні зустріч президентів України та Росії Володимира Зеленського і Володимира Путіна віч-на-віч. Він вважає, що така зустріч – це головна надія на те, щоб усунути "атмосферу війни".

27 січня Ердоган заявив, що Туреччина виконає свої зобов'язання у межах НАТО у разі вторгнення Росії до України. Водночас турецький лідер не уточнив, на які кроки готова країна та про які зобов'язання як члена Альянсу йдеться.

Нагадаємо, що після зустрічі з Зеленським президент Туреччини чекає в Анкарі Володимира Путіна, однак точної дати цього візиту поки що немає. "Дата візиту Путіна до Туреччини для зустрічі з Ердоганом поки що не погоджена", – заявив 3 лютого Дмитро Пєсков, прессекретар господаря Кремля.