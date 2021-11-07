Україна має мало шансів залишитися в "зеленій зоні" ЄС. Ми вже в "червоній" у США та Швейцарії

Перед виїздом бажано перевірити, чи не запровадила країна ЄС заборону на в'їзд туристам з України / Колаж "Сьогодні"
Україна має мало шансів залишитися у європейському списку так званих "зелених зон", який включає країни зі сприятливою епідеміологічною ситуацією. Про це попереджав трохи раніше голова парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування Михайло Радуцький.
"Україна вже у "червоній" зоні для США, у "червоній" зоні для Швейцарії. ЄС дав відстрочку один тиждень, швидше за все, він віднесе нас до "червоної" зони. Наша статистика, на жаль, не дає нам сподівань, що ми залишимось у "зеленій" зоні", – заявив Радуцький у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24" .
Ситуація
- Ще в жовтні журналіст "Радіо Свобода" написав, що рішення про виключення України вже ухвалено.
- До цього варіанту почало готуватися й МЗС України. Наприклад, Дмитро Кулеба написав у твіттері, що Київ працює над тим, щоб у разі виключення із "зеленої зони" зберегти можливість для туризму, природно, для вакцинованих громадян.
- Спікер МЗС Олег Ніколенко запевнив, що у разі ухвалення цього рішення ніхто не скасовує безвіз, а кожна країна ЄС індивідуально переглядатиме умови дозволу на в'їзд для українців. І заборони можуть стосуватись не всіх категорій поїздок.
- Наприклад, після виключення зі списку Молдови, Італія залишилася відкритою для тих, хто їде до країни на роботу, навчання, лікування та з поважних причин. Але їм слід провести 10 днів на карантині.
- Нагадаємо, що згідно з даними МОЗ, за добу 6 листопада в Україні зафіксовано 17 419 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 1119, медпрацівників – 195).