У нас вже були "куркулі" і реєстр євреїв: на Заході шоковані законом про олігархів

Стефан Фукс і Ніл Фергюсон впевнені, що закон про олігархів був би антиконституційним. Фото: колаж "Сьогодні"

Західні експерти розкритикували законопроєкт №5599 про деолігархізацію, ініційований президентом України Володимиром Зеленським. Відповідні коментарі телеканалу "Україна 24" дали бізнесмен, віце-президент компанії "Havas Group" Стефан Фукс і старший науковий співробітник Інституту Гувера Стенфордського університету, історик Ніл Фергюсон.

Як зазначив Стефан Фукс, закон про олігархів був би антиконституційним, оскільки він суперечить демократії і верховенству права.

"Ухвалення закону про занесення особи до реєстру про те, що вона володіє ЗМІ, буде суперечити демократії і верховенству права, тому що ви спрямовуєте його проти конкретної категорії людей. Останній раз ми створювали такий реєстр в 1941 році, коли ми у Франції співпрацювали з нацистами. Ми заснували реєстр для євреїв. Тому, цей закон турбує нас. Він не вирішує реальних проблем – не посилює демократію і верховенство права в Україні, не запобігає корупції, але ділить людей за ознакою їх прив'язки або володіння ЗМІ", – сказав Фукс.

Підприємець також попередив, що прийняття закону про деолігархізацію "однозначно не сприятиме порозумінню між Францією та Україною".

У свою чергу Ніл Фергюсон назвав законопроєкт про олігархів – небезпечним прецедентом.

"Це небезпечний прецедент – намагатися створити виняткові закони для конкретних соціальних верств. Це вже мало погану історію і саме в цій частині світу. Я говорю про ті часи, коли різні класи використовували такі слова, як "куркулі", до цих людей ставилися інакше – відповідно до закону, що діяв тоді. Тому я вважаю, що це погана ідея ставитися до людей по-різному відповідно до їх соціального або майнового становища", – пояснив історик.

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Законопроєкт про деолігархізацію (№5599) був зареєстрований в Верховній Раді в червні 2021 року за ініціативою президента України. Цей законопроєкт отримав негативну оцінку Головного науково-експертного управління ВР. А профільний комітет зробив висновок про те, що в законопроєкт потрібно внести велику кількість принципових правок. Проте, Рада ухвалила законопроєкт за основу під час засідання 1 липня 2021 року.

Повна назва законопроєкту – "Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаних з надмірним впливом осіб, які мають значний економічний або політичний вплив в суспільному житті (олігархів)".

Мета законопроекту – обмежити вплив олігархів на держструктури. Тобто, він повинен протидіяти лобізму. А також на громадську думку, зокрема, через медіа.

Проте, законопроєкт викликав неоднозначні оцінки в українських і зарубіжних політиків і експертів. Так, на думку українського омбудсмена Людмили Денисової, в законопроекті є порушення Конституції.

Законопроект передбачає ведення "реєстру олігархів". Люди, які потрапляють до цього реєстру, можуть бути обмежені в деяких правах.

Реєстр буде вести РНБО – орган, який безпосередньо підконтрольний президенту України. Критерії "олігарха" в законопроекті розмиті. Примітно, що один із критеріїв – вплив останніх на медіа. У тексті законопроекту неодноразово згадуються слова "засоби масової інформації", "телебачення", "друковані та інтернет-видання", тому критики законопроекту вбачають в ньому спробу обмеження свободи слова.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков на брифінгу для журналістів повідомив про те, що законопроєкт переданий на розгляд Венеціанської комісії – найбільш авторитетному європейському органу з питань конституційного права. Сама по собі експертиза "Венеціанської" не заважає продовжувати розгляд законопроекту Верховною Радою, оскільки роль комісії – чисто консультативна. Тому Рада продовжує підготовку законопроекту до другого читання.