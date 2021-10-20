"У нас стратегія з перших днів ...": Тищенко про тиск Банкової на ЗМІ

Зліва на фото нардеп Микола Тищенко, праворуч - телеведуча Мирослава Барчук. Фото: колаж "Сьогодні"

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Микола Тищенко прокоментував скандал з тиском Банкової на ЗМІ.

У коментарі "Сьогодні", він спростував інформацію про те, що Офіс президента вказує "слугам", коли і куди ходити на ефіри.

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"Ніхто нікому не вказує. У нас є стратегія, вона була з перших днів. Була пропозиція, так само від мене до своєї групи, хто хоче бути в ефірах, хто відчуває у собі бажання, майстерність і професіоналізм – люди записалися в такі групи, і вони працюють. Це сьогодні нормально в політиці, коли є спікери, і такі спікери є і в "Слузі народу"", - сказав Тищенко.

Депутат акцентував, що народним депутатам України неможливо нав'язати чужі думки і перевів тему на "слуг народу".

"Ми чітко виконуємо свої обіцянки, які ми брали, коли йшли на гонках, все. Якщо ви будете дивитися на наші кроки – вони саме такі. Ми обіцяли землю – ми зробили, ми обіцяли закон про олігархів – ми зробили. Ми всі виконуємо свої обіцянки", – додав Тищенко.

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У чому суть скандалу

Телеведуча Мирослава Барчук заявила, що Банкова нібито "наїхала" на токшоу "Зворотний відлік" на телеканалі "UA:Перший" із звинуваченнями в недотриманні журналістських стандартів. За її словами, Офіс президента давно і жорстко контролює присутність на ефірах "слуг народу", мовляв, їх походи узгоджуються з Подоляком.

Журналістка повідомила, що на одну з передач замість двох "слуг" (не були експертами в енергетичному питанні) покликали Людмилу Буймістер, чим розгнівали Банкову.

На наступний ефір ОПУ нібито поставив умову, що двоє "слуг" прийдуть, якщо канал відмовить у запрошенні позафракційному Гео Леросу. Після відмови виконати ультиматум "слуги" не прийшли на ефір.

Раніше ми повідомляли, що у Зеленського відповіли на звинувачення журналістів у тиску.

Також нагадаємо, у Верховній Раді вже давно знаходиться ініційований партією "Слуга народу" закон "Про медіа". Серед іншого розробляється інструмент моніторингу контенту в аналогових і онлайн-ЗМІ.