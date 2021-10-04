"У нас з вами війна": Разумков різко звернувся до депутатів

Разумков образився на депутатів. Колаж "Сьогодні"

Поки депутати готуються до звільнення глави парламенту, спікер Дмитро Разумков визнав, що у Верховній Раді з депутатами йде війна.

Про це він сказав на засіданні Погоджувальної ради з головами фракцій.

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Він нагадав депутатам, що Рада живе за Регламентом, в тому числі і в питанні відкликання спікера.

"Іншого не буде. Поки я голова Верховної Ради – тут працюватиме закон. Потім що буде – подивимося, можемо робити так, як це було в позаминулий четвер (натяк на прийняття закону про олігархів, яке, на його думку, пройшло в порушення Регламенту. – Ред.). Але поки що Регламент і Конституція працюватимуть в стінах ВР", – сказав Разумков.

Спікер прокоментував розмови про якусь "холодну регламентну війну" в Раді.

"У нас дійсно з вами йде війна вже не перший місяць, не перший рік – це війна за верховенство закону, демократію, свободу слова, європейські принципи, за що нас всіх з вами сюди обирали люди. І це війна за територіальну цілісність нашу і проти окупації і узурпації – війна, яка йде на сході. Але для багатьох говорити і декларувати це одне, а працювати – інше", – підкреслив глава ВР.

Відставка Разумкова

Вранці 30 вересня прессекретар голови парламенту Ольга Туній на своїй сторінці у Facebook написала, що їм надійшло звернення Давида Арахамії з пропозицією видати підписні листи для початку процедури відставки спікера.

Після обіду Ольга Туній повідомила, що запущена друга процедура відставки спікера ВР.

Прессекретар президента України Володимира Зеленського заявив, що лідер держави не причетний до ініціативи народних депутатів щодо початку процедури відставки з посади спікера Дмитра Разумкова.

Сам Разумков заявив, що рішення про ініціювання його відставки ухвалювалося не всією фракцією і у нього немає конфлікту зі "Слугою народу".

4 жовтня "слуги" запустили процедуру відставки, передавши керівництву парламенту підписні листи.