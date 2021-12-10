Ляшко має шанс потрапити до Ради – новий рейтинг партій

Соціологи опублікували новий рейтинг партії. Фото: колаж "Сьогодні"
Перше та друге місця у рейтингу партій ділять "Слуга народу" та "Європейська солідарність", а ОПЗЖ потрапила до трійки. Так, у разі, якби вибори в Україні проходили у середині грудня 2021 року, до Верховної Ради могли б пройти вісім політичних партій.
Про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг"
У разі проведення виборів рейтинг партій виглядав би так:
- "Слуга народу" – 18%;
- "Європейська солідарність" – 13,7%;
- "Опозиційна платформа – За життя" – 11,4%;
- "Батьківщина" – 11,4%;
- Партія Разумкова "Розумна політика" – 7,5%;
- Партія "Українська стратегія Гройсмана" – 6,2%;
- "Сила та честь" колишнього голови СБУ Ігоря Смєшка – 6%;
- Партія Мураєва "Наші" – 5,2%.
На межі подолання прохідного бар'єру знаходиться партія "УДАР Віталія Кличка" з 4,2% та "Радикальна партія Олега Ляшка" з 4%, він ще не набрав необхідної кількості відсотків, але вже близький до прохідного бар'єру.
На графіку опитування також видно, що з листопада рейтинг "слуг" трохи посилився, "ЄС", навпаки, ослаб. Підтримка "Батьківщини", Разумкова та Гройсмана дещо зросла. У ОПЗЖ рейтинг майже не змінився.
Як проводили опитування?
Опитування проведено соціологічною групою "Рейтинг" 6-8 листопада 2021 року серед 2500 респондентів по всій Україні, за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: трохи більше 2,0%.
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