У Киви конфіскують 1,2 млн грн: несподіваний хід адвокатів і що вирішив суд

Кива "збідніє" на понад мільйон гривень. Колаж "Сьогодні"

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила в силі рішення суду першої інстанції про конфіскацію у народного депутата Іллі Киви 1,2 млн грн доходу з незаконної передачі в оренду жомової ями.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

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Під час судового засідання адвокати пішли на несподіваний крок. Вони намагалися довести, що це була не просто яма – під нею нібито знаходилися резервуари для нафтопродуктів і тому ціна оренди була дещо вищою.

Захист Киви просив відновити розслідування, дослідити проєкт нафтобази, допитати свідка та провести експертизу.

Незважаючи на доводи адвокатів, у договорі оренди жомової ями, який підписував Кива, немає жодних згадок про якісь підземні сховища чи резервуари, а орендар взагалі не займається переробкою нафтопродуктів.

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У результаті судді залишили апеляцію без задоволення та залишили чинним рішення першої інстанції. Україна отримає до бюджету ці гроші за допомогою інструменту конфіскації необґрунтованих активів.

А що там із ямою Киви?

У травні цього року Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася до суду з позовом про стягнення з нардепа 1 мільйона 242 тисяч гривень, оскільки вважали, що він одержав ці гроші за незаконну передачу в оренду жомової ями.

Як ми писали раніше, джерелом доходів, яке може покривати витрати Киви на квартиру та охорону, у декларації за 2019 рік було зазначено жомову яму площею 400 кв. м. Такі ями використовують для відходів при виробництві цукру з буряка.

Через рік після здачі жомової ями в оренду Кива продав її, за скільки – невідомо. Покупцем стала фірма "Укрзв'язокмонтаж", у якій Кива колись був директором та головним бухгалтером. Кива, втім, заявив, що "нікому не продавав яму".

У серпні Вищий антикорупційний суд повністю задовольнив позовні вимоги САП та стягнув із народного депутата у дохід держави необґрунтований дохід 1,2 мільйона гривень.

Нагадаємо, стосовно Киви відкрили ще одну кримінальну справу через стрілянину з автомата.