У ексватажка "ДНР" знайшли дорогу квартиру в Дубаї: ЗМІ дізналися про деталі

Олександр Бородай. Фото: колаж "Сьогодні"

Команда розслідувачів Олексія Навального виявила, що нині депутат Держдуми від "Єдиної Росії", а в минулому колишній так званий "прем'єр ДНР", Олександр Бородай володіє апартаментами в Дубаї, які не вказані у його декларації.

Розслідування про це опубліковано у Youtube-каналі Олексія Навального.

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За даними бази даних власників нерухомості в Дубаї, які наводять соратники Навального, російському парламентарію належить 104-метрова квартира у житловому комплексі Grandeur Residences, розташованому на штучному острові Палм-Джумейра у формі пальми.

Уточнюється, що Бородай купив це житло у 2015 році — наступного року після того, як пішов з посади прем'єра так званої "ДНР". За оцінкою команди Навального, вартість апартаментів становить 450 тисяч євро.

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Що відомо про Навальне?