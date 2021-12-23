У экс-главаря "ДНР" нашли дорогущую квартиру в Дубае: СМИ узнали детали

Александр Бородай. Фото: коллаж "Сегодня"
Команда расследователей Алексея Навального обнаружила, что ныне депутат Госдумы от "Единой России", а в прошлом бывший так называемый "премьер ДНР" Александр Бородай владеет апартаментами в Дубае, которые не указаны в его декларации.
Расследование об этом опубликовано в Youtube-канале Алексея Навального.
По данным базы данных владельцев недвижимости в Дубае, которые приводят соратники Навального, российскому парламентарию принадлежит 104-метровая квартира в жилом комплексе Grandeur Residences, расположенном на искусственном острове Палм-Джумейра в форме пальмы.
Уточняется, что Бородай купил это жилье в 2015 году — на следующий год после того, как ушел с поста премьера так называемой "ДНР". По оценке команды Навального, стоимость апартаментов составляет 450 тысяч евро.
Что известно о Навальном?
Российского оппозиционера отравили 20 августа2020 года: при перелете из Томска в Москву ему стало резко плохо, и самолет совершил экстренную посадку в Омске. После госпитализации российские врачи утверждали, что у Навального болезнь обмена веществ, но в Германии у него диагностировали отравление боевым ядом "Новичок".Сам Навальный неоднократно открыто называл Путина тем, кто несет прямую ответственность за покушение на него и лично санкционировал применение "Новичка".
Он пробыл некоторое время в немецкой клинике "Шарите", где его "поставили на ноги", после чего Навальный решил вернуться в Москву. 17 января его задержали в аэропорту Шереметьево.
Сейчас Алексей Навальный отбывает срок в 2 года и 6 месяцев в исправительной колонии ИК-2 в Покрове по так называемому делу "Ив Роше", по которому оппозиционер изначально имел условный срок.
- Поскольку в период его отбывания Навального в бессознательном состоянии после отравления вывезли на лечение в Германию, правоохранительные органы расценили это как нарушение требований отбывания условного срока.
- Мосгорсуд 9 июня признал связанные с Навальным ФБК и Фонд защиты прав граждан, а также общественное движение "Штабы Навального" экстремистскими организациями. Некоммерческие организации были ликвидированы, а деятельность общественного движения запрещена.