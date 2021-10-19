У екс-депутата, який втік до Москви за російським громадянством, народилася дочка (фото)

Скандально відомий колишній український політик Олександр Онищенко, проти якого в Україні відкрито кілька кримінальних справ, повідомив, що він в черговий раз став батьком.
Про це колишній політик повідомив на своїй сторінці в Фейсбуці .
Діти
"Ось знову став батьком. Життя триває. Спасибі тобі господи за все", – написав Онищенко.
З відкритих джерел відомо, що у 52-річного Олександра є ще троє дітей від різних шлюбів. Це дочка 1994 року народження, а також двоє синів, яким зараз дев'ять і чотири роки.
Доля нардепа
- У 2016 році проти Онищенка було відкрито кілька кримінальних проваджень за фактами організації схем по розкраданню коштів при видобутку і продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з ВАТ "Укргазвидобування", в результаті якої державі було завдано збитків на суму близько 3 млрд грн.
- У липні 2016-го Онищенко виїхав з України після того, як Верховна Рада дала згоду на притягнення його до відповідальності, затримання і арешт.
- У 2019 році спеціалізована антикорупційна прокуратура передала в суд обвинувальний акт у "газовій справі" щодо народного депутата Олександра Онищенка і його фінансового директора.
- У травні 2020 року Німеччина відмовила в екстрадиції Онищенка в Україні . Виявляється, німецькі судді переживають, що в київському СІЗО недостатньо хороші умови для екс-нардепа.
- У жовтні цього року стало відомо, що колишній депутат Верховної Ради Олександр Онищенко, перебирається в Росію і вже отримав російське громадянство.