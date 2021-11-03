"Третій зайвий": Гордон розповів жарт Комаровського про Разумкова

Народний депутат Дмитро Разумков планує створити свою партію, але журналіст Дмитро Гордон спростував чутки про можливе приєднання до колишнього спікера, а відомий педіатр Євген Комаровський взагалі пожартував на цю тему.
Про це він розповів у програмі "Час Голованова" в ефірі Україна 24.
Ведучий нагадав, що нещодавно ексгенпрокурор Юрій Луценко говорив, мовляв, зараз в українську політику йде зміна і Разумков під своє крило може взяти відомих людей для створення партії.
"Насправді Юрій Віталійович хотів розповісти глядачам казочку на ніч. Оскільки відповідних казочок у нього не знайшлося, він розповів цю казочку, що Дмитро Разумков веде політичні переговори з Дмитром Гордоном і доктором Комаровським. Можу сказати, дивлячись у вічі – жодних політичних переговорів не те що з Разумковим, взагалі ні з ким я не веду з тієї причини, що в політику взагалі не збираюся. Не піду туди – там і без мене багато охочих поринути у це лайно. Тому я собі кайфую, записую нові інтерв'ю", – сказав Гордон.
Також він розповів, що вже обговорював слова Луценка з Комаровським та отримав від нього цікаву відповідь.
"Я дзвонив доктору Комаровському і кажу: Євгене Олеговичу, ви чули, що ми втрьох з вами, з доктором Разумковим, збираємось у політичний "хрестовий похід"? Він каже: А навіщо нам третій? Третій зайвий", – з усмішкою сказав журналіст і викликав сміх у студії.
Що там із партією Разумкова?
- Тільки колишній спікер кілька разів заїкнувся про плани створити свою партію, як йому почали "сватати" перших майбутніх соратників. Колишній генпрокурор Юрій Луценко нещодавно казав, що нібито Разумков веде переговори з Гордоном та Комаровським.
- Пізніше вже сам Разумков відповів, чи буде Гордон і Комаровський в його новій партії. Він також вважає своєю командою тих "слуг народу", хто не проголосував за його відставку.
- Тим часом сайт "Сьогодні" розбирався, чи має політик шанси завести партію до Ради або стати президентом, і що йому може стати на заваді.