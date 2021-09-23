"Точка вибору пройдена" – секретар РНБО про закон об олігархах

Найближчим часом від Олексія Данилова буде залежати доля всіх олігархів країни / Колаж "Сьогодні"

Найважливішим днем у новітній історії України назвав день прийняття закону №5599 про олігархів у другому читанні Секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов. Незважаючи на те, що законопроект був затверджений без висновків Венеціанської комісії.

"Найважливіший день у новітній історії України. Експерти і вчені пізніше, мабуть, напишуть про нього як про точку біфуркації, а для нас він став точкою вибору між майбутнім і минулим... За 30 років нашу країну часто вели хибними шляхами, заводячи в глухі кути або намагаючись направити нас по старому "московському тракту", який усіяний кістками українців. Парламент голосував за хибні закони, а експрезиденти приймали помилкові, інколи згубні, рішення, – написав на своїй сторінці у Фейсбук Данілов.

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На думку секретаря РНБО, точка вибору в цьому питанні пройдена. Україна раз і назавжди має позбутися кланово-олігархічної системи, оскільки, на його думку, це питання становлення нашої країни як держави і нашого майбутнього.

Законопроект №5599

23 вересня Верховна Рада прийняла закон №5599 про олігархів у другому читанні. Визначено, хто буде підпадати під такий статус, з'явиться реєстр олігархів і доведеться декларувати контакти з ними. Відповідний документ підтримали 279 народних депутатів.

На РНБО покладена функція визначати, кого можна вважати олігархом. Потенційних олігархів будуть викликати на засідання РНБО, а члени РНБО зобов'язані будуть аргументувати, чому вони відносять людину до олігархів.

Реєстр олігархів теж буде на РНБО. У ньому також буде міститися інформація про юридичних осіб, бенефіціаром яких є олігарх, і про осіб і партії, на політичну діяльність яких олігарх давав гроші.

Олігархам не можна буде здійснювати внески (прямо або через інших осіб) на підтримку політичних партій. Фінансувати будь-яку політичну агітацію, проведення мітингів або демонстрацій з політичними вимогами і гаслами.

Олігархам не можна бути покупцем (бенефіціаром покупця) в процесі приватизації об'єктів великої приватизації.

Якщо чиновник або депутат контактував з олігархом або його представником, він повинен буде подати декларацію про такий контакт вже на наступний день (це стосується навіть президента України).

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