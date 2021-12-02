Тепер вороги? Кулеба відреагував на слова Лукашенка про Крим

Україна уважно стежить за всім, що каже Лукашенко / Колаж "Сегодня"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба охарактеризував ставлення Києва до заяв самопроголошеного президента Білорусі щодо визнання Криму російським.

Ставлення України Кулеба висловив в інтерв'ю латвійському порталу sargs.lv.

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Чутливе питання

"Білоруський диктатор Олександр Лукашенко нещодавно оголосив про плани відвідати окупований Росією Кримський півострів. Це невелика, але важлива деталь набагато ширшої картини. Що так досягається? Цією заявою Лукашенко спалює практично всі мости у відносинах з Україною, роблячи Білорусь ворожою Україні країною", – зазначив Кулеба.

Глава МЗС України також зазначив, що навіть якщо Білорусь наразі не становить прямої військової загрози для України, то політичні заяви Мінська вже є частиною агресивної зовнішньої політики Росії.

"Заява Лукашенка про визнання Криму частиною Росії, а також гібридна атака його режиму на Латвію, Литву та Польщу також роблять його відкритою загрозою. Ця загроза має бути усунена. Проте, щоб убезпечити себе від таких неприємних сюрпризів, потрібно звідкись вивести війська направити їх до кордону з Білоруссю. Проблема в тому, що ці ресурси не є безмежними" , – зазначив дипломат.

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