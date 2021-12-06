Тепер із дому не вийти? У Шотландії здивували новими COVID-обмеженнями

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У Шотландії розглядають варіант запровадження експрес-тестів на коронавірус з періодичністю двічі на тиждень для тих, хто має постійний контакт із людьми або регулярно відвідує громадські заклади. А взагалі заступник першого міністра Шотландії Джон Суїнні вважає, що з метою безпеки бажано складати експрес-тест на COVID-19 щоразу, коли збираєшся вийти з дому.
Про це повідомляє видання The Guardian.
Експрес-тест
"Особисто я тепер здаю експрес-тест щодня, коли виходжу з перспективою зустрітися з іншими представниками громадськості за межами мого будинку. Я б переконував і інших робити те саме, тому що це дає мені впевненість, що я захищаю свій власний будинок, і це дає мені впевненість, що я захищаю інших людей ", – заявив Джон Суїнні.
Суїнні зазначив, що уряд збирається запровадити процедуру експрес-тестування на коронавірус двічі на тиждень для тих, хто має постійні контакти з іншими людьми.
Згідно з даними статистичного сайту Worldometers, з початку пандемії всього у Великій Британії було діагностовано понад 10,4 млн заражень, близько 145 тисяч пацієнтів з COVID-19 померли, а понад 9,2 млн людина одужали.
Ситуація у Європі
- У Європі поступово повертаються до жорстких обмежень у зв'язку з пандемією, оскільки туди вже завезли з Африки новий штам коронавірусу Omicron.
- Влада Нідерландів повідомила невтішні результати дослідження щодо зараження новим штамом коронавірусу Omicron пасажирів двох останніх рейсів з країн Африки, які прибули до введення заборони на такі польоти. Ці результати свідчать, що Omicron поширюється ще швидше попередніх мутацій коронавірусу.
- Минулого тижня у Великобританії було виявлено кілька людей, які заразилися Omicron. Як повідомляє Бі-Бі-Сі, на екстреній прес-конференції прем'єр-міністр Борис Джонсон оголосив про тимчасове (поки на три тижні) посилення протиепідемічних заходів.
- Австрія стала першою країною в ЄС , в якій вакцинація від коронавірусу стала обов'язковою для всіх громадян. Також у країні запроваджується повний національний локдаун.