Теперь из дома не выйти? В Шотландии удивили новыми COVID-ограничениями

Подготовка к Рождеству происходит в условиях новых ограничений / Коллаж "Сегодня"

В Шотландии рассматривают вариант введения экспресс-тестов на коронавирус с периодичностью два раза в неделю для тех, кто имеет постоянный контакт с людьми или регулярно посещает общественные заведения. А вообще заместитель первого министра Шотландии Джон Суинни считает, что в целях безопасности желательно сдавать экспресс-тест на COVID-19 каждый раз, когда собираешься выйти из дома.

Об этом сообщает издание The Guardian.

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Экспресс-тест

"Лично я теперь сдаю экспресс-тест каждый день, когда я выхожу с перспективой встретиться с другими представителями общественности за пределами моего дома. Я бы убеждал бы и других делать то же самое, потому что это дает мне уверенность, что я защищаю свой собственный дом, и это дает мне уверенность, что я защищаю других людей", – заявил Джон Суинни.

Суинни отметил, что правительство собирается ввести процедуру экспресс-тестирования на коронавирус два раза в неделю для тех, кто имеет постоянные контакты с другими людьми.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, с начала пандемии всего в Великобритании было диагностировано свыше 10,4 млн заражений, около 145 тыс. пациентов с COVID-19 скончались, а более 9,2 млн человек выздоровели.

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