"Повинні бути червоні лінії": Росія злякалася поставок нових ракет для України

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Глава російської делегації на переговорах у Відні Костянтин Гаврилов прокоментував слова позаштатного радника глави офісу президента України Олексія Арестович про можливий запуск ракет в бік Москви. Про це пишуть РІА Новини .

За словами російського чиновника, Київ не може зробити навіть танки, і їх слова не варто сприймати серйозно, проте він не виключив постачання британських ракет в Україні.

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"Заяви Києва про направлення ракет на Москву всерйоз сприймати не можна, вони навіть танки зробити не можуть", – сказав Гаврилов.

При цьому він зазначив, що Росія серйозно оцінює загрозу можливих поставок британських ракет в Україні і Москва дану ситуацію ретельно контролює.

"Ми читали цю інформацію. У конкретних умовах, коли хотіли б насолити, особливо англійці, нашій країні, цього виключати не можна. Але повинні бути червоні лінії. Англійці не гірше за інших розуміють це. Ми розуміємо, і вони розуміють", – зазначив він.

Нагадаємо, 24 жовтня позаштатний радник глави офісу президента України і прес-секретар делегації Києва в Тристоронньої контактній групі по Донбасу Олексій Арестович пригрозив Росії українськими ракетами, які будуть спрямовані на Москву найближчим часом.

"Це паритетні дії у відповідь на дії Росії. Якби не було цієї агресії, ніколи б українські ракети ні на яку Москву не були б спрямовані", – заявляв він.

Днями президент Росії говорив, що військова присутність НАТО в Україні становить реальну загрозу для його країни. За його словами, українська Конституція забороняє розміщення на території країни іноземних військових баз, але нібито НАТО "може все що завгодно розмістити" під виглядом тренувальних центрів для ЗСУ.

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"Завтра під Харковом з'являться ракети, що нам робити з цим? ... Ось в Румунії, Польщі встановили системи ПРО (протиракетної оборони), але з пусковими установками, на яких можна розмістити" Томагавки "- ударні системи. І зробити це легко, одним помахом ", – сказав він.

Росія боїться вступу України в НАТО