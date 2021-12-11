Тож не працює. Разумков нагадав Зеленському, як має відбуватися референдум щодо Донбасу

Розумків не проти того, що референдум може бути проведений з волі народу. Колаж "Сьогодні"
Заява президента України Володимира Зеленського про те, що той готовий ставити на референдум питання Криму та Донбасу, екс-спікер Верховної Ради Дмитро Разумков вважає "дивним".
Про це він сказав у ток-шоу "Україна з Тиграном Мартіросяном" на каналі "Україна 24".
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На переконання Разумкова, конкретики в словах президента не прозвучало, а саме – як буде сформовано питання, яке виноситиметься на референдум. Крім того, нардеп нагадав, що за нещодавно ухваленим законом лише народ може ініціювати референдум, а не сторонні держави.
"Президент повинен знати, що закон, автором якого він був, не так працює. Якщо ми щоразу пропозиції якихось інших гіпотетичних держав виноситимемо на референдум, я хотів би нагадати, що це коштує 2 млрд гривень, а не 2 копійки" , – Заявив Разумков.
При цьому екс-спікер не проти того, що референдум може бути проведений з волі народу, але не на прохання іншої держави.
Референдум з Донбасу
- 8 квітня Зеленський підписав закон "Про народовладдя через всеукраїнський референдум", запропонований ним же минулого року.
- 20 травня президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції заявив про те, що у планах провести загальнонаціональний референдум на тему вирішення конфлікту на Донбасі.
- Також він повідомляв, що якщо дипломатичні зусилля щодо врегулювання ситуації на Донбасі зазнають крах, питання про розрив усіх відносин із окупованими територіями можуть винести на референдум.
- Екс-спікер ВР Дмитро Разумков вважає, що не можна виносити на всеукраїнську референдум питання відокремлення окупованого Донбасу, оскільки це незаконно . На його думку, можна голосувати за заморожування ситуації, але це не найкращий вихід.
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