Так артистів із РФ пустять в Україну? Зеленський відповів на петицію

Зеленський не дав добро на повну заборону. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію із проханням заборонити російським артистам виступати в Україні, поки Росія не припинить агресію проти нашої країни та не поверне захоплені території. Пускатимуть лише тих, хто не перебуває в чорному списку.

Про це повідомляє ОПУ.

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Про що просили президента

Автором звернення став відомий український телеведучий та продюсер Ігор Кондратюк. Він попросив повністю заборонити концертну діяльність артистів із країни-агресора – Росії – до повернення Криму до складу України та відновлення контролю над окупованими територіями Донбасу.

"Це неприродньо, коли артист виступає і для росіян-окупантів, і для окупованих ними українців. Любов до носіїв культури агресора розвиває в українцях так званий шведський синдром", – написав телеведучий.

Також він запропонував не застосовувати заборону до тих російських представників культури, які публічно виступили проти російської агресії.

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Петиція набрала понад 26 тисяч підписів (для відповіді президента потрібно було щонайменше 25 тис.).

Що відповів Зеленський.

Він нагадав, що Мінкульт складає чорний список російських артистів на підставі звернень СБУ, РНБО та Нацради з питань телерадіомовлення.

"Законом визначені обмеження під час проведення гастрольних заходів та встановлено особливості організації та проведення гастрольних заходів, учасниками яких є громадяни держави-агресора. Зокрема забороняється проведення гастрольного заходу особам, внесеним до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Законом встановлено, що не допускається проведення гастрольних заходів, що популяризують чи пропагують державу-агресора та виправдовують чи визнають правомірною окупацію території України", – написав Зеленський.

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Президент наголосив, що організатори російських гастролей спочатку мають отримати добро від СБУ, яка перевіряє артистів.

Зеленський також доручив прем'єр-міністру, голові СБУ та секретарю РНБО проаналізувати стан дотримання вимог відповідного законодавства щодо проведення гастролей російськими артистами та опрацювати питання посилення відповідальності за порушення закону.

Російським артистам тут не місце?