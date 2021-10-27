Так артистов из РФ пустят в Украину? Зеленский ответил на петицию

Зеленский не дал добро на полный запрет. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию с просьбой запретить российским артистам выступать в Украине, пока Россия не прекратит агрессию против нашей страны и не вернет захваченные территории. Пускать будут только тех, кто не находится в черном списке.

Об этом сообщает ОПУ.

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О чем просили президента

Автором обращения стал известный украинский телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк. Он попросил полностью запретить концертную деятельность артистов из страны-агрессора – России – до возвращения Крыма в состав Украины и возобновления контроля над оккупированными территориями Донбасса.

"Это неестественно, когда артист выступает и для россиян-оккупантов, и для оккупированных ими украинцев. Любовь к носителям культуры агрессора развивает в украинцах так называемый шведский синдром", – написал телеведущий.

Также он предложил не применять запрет только к тем российским представителям культуры, которые публично выступили против российской агрессии.

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Петиция набрала больше 26 тысяч подписей (для ответа президента необходимо было минимум 25 тыс.).

Что ответил Зеленский.

Он напомнил, что Минкульт составляет черный список российских артистов на основании обращений СБУ, СНБО и Нацсовета по телерадиовещанию.

"Законом определены ограничения при проведении гастрольных мероприятий и установлены особенности организации и проведения гастрольных мероприятий, участниками которых являются граждане государства-агрессора. В частности, запрещается проведение гастрольного мероприятия лицам, внесенным в Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности. Законом установлено, что не допускается проведение гастрольных мероприятий, популяризирующих или пропагандирующих государство-агрессора и оправдывающих или признающих правомерной оккупацию территории Украины", – написал Зеленский.

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Президент подчеркнул, что организаторы российских гастролей сначала должны получить добро от СБУ, которая проверяет артистов.

Зеленский также поручил премьер-министру, главе СБУ и секретарю СНБО проанализировать состояние соблюдения требований соответствующего законодательства в части проведения гастролей российскими артистами и проработать вопрос усиления ответственности за нарушения закона.

Российским артистам здесь не место?