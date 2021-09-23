Так а зустріч буде? Зеленський підколов Путіна відповіддю російським журналістам

Президент України "передав привіт" господареві Кремля. Колаж "Сьогодні"

Російські журналісти наздогнали президента України Володимира Зеленського на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку з питанням про можливу зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним і отримали конкретну відповідь. Про це пишуть російські ЗМІ в Telegram.

На питання журналіста, коли український лідер буде зустрічатися з господарем Кремля, Зеленський відповів: "Коли він (Путін) буде готовий".

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Зеленський на Генасамблеї ООН

Напередодні Володимир Зеленський виступив на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. У своїй промові він згадав пандемію коронавірусу, напад на авто його помічника Сергія Шефіра і злочини Путіна.

Він потролив Росію і навіть запропонував перенести засідання ООН до "гарячих точок", а також заявив, що російські вибори на Донбасі – виклик для ООН.

На полях Генасамблеї президент встиг зустрітися з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн, з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном.

Нагадаємо, у 2018 році в кулуарах Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку п'ятий президент України Петро Порошенко жорстко поставив на місце російських журналістів. Він зіткнувся в коридорі з представниками російських ЗМІ і ошелешив їх.

А в травні 2021-го "відзначився" вже чинний президент. Зеленський потролив журналістку через російський переклад.

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