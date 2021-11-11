Суд Лондона взявся за $3 млрд "боргу Януковича"

Янукович взяв у Путіна гроші, розплачуватиметься буде Україна / Колаж "Сеьогодні"

Верховний суд Великої Британії завершив слухання всіх сторін щодо позову Росії у справі про надання Україні 3 млрд доларів у період правління четвертого президента Віктора Януковича (2010-2014 роки). Рішення про так званий "борг Януковича" буде оголошено за кілька місяців, можливо влітку 2022 року.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

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Позиція України

"Верховний Суд Сполученого Королівства заслухав останні пояснення України на підтримку позиції України про те, що єврооблігації на суму 3 млрд доларів США було випущено у 2013 році внаслідок примусу, здійснюваного Росією. Зазначені єврооблігації було випущено у грудні 2013 року у вигляді звичайного боргового інструменту, що обертається на біржі, однак 100% яких було викуплено Російською Федерацію, що свідчить про надзвичайну винятковість ситуації", – йдеться у повідомленні Мінфіну України.

Позиція України складається з двох варіантів:

або випуск облігацій має бути визнаний недійсним судом з огляду на те, що він був здійснений з примусу;

або справедливим буде зупинити судове провадження.

"Україна залишається впевненою у позитивному результаті вирішення справи, яка була ініційована як один із елементів загальної стратегії зі здійснення Росією агресії проти України, яку Росія продовжує реалізовувати і сьогодні", – йдеться у заяві міністерства.

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Ситуація