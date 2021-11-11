Суд Лондона взялся за $3 млрд "долга Януковича"

Янукович взял у Путина деньги, расплачиваться будет Украина / Коллаж "Сегодня"
Верховный суд Великобритании завершил слушания всех сторон по иску России по делу о предоставлении Украине 3 млрд долларов в период правления четвертого президента Виктора Януковича (2010-2014 годы). Решение о так называемом "долге Януковича" будет оглашено через несколько месяцев, возможно летом 2022 года.
Об этом сообщает Министерство финансов Украины.
Позиция Украины
"Верховный Суд Соединенного Королевства заслушал последние объяснения Украины в поддержку позиции Украины о том, что еврооблигации на сумму 3 млрд долларов США были выпущены в 2013 году в результате принуждения, осуществляемого Россией. Указанные еврооблигации были выпущены в декабре 2013 года в виде обычного вращающегося на бирже долгового инструмента, однако 100% которых было выкуплено Российской Федерацией, что свидетельствует о чрезвычайной исключительности ситуации", – сказано в сообщении Минфина Украины.
Позиция Украины состоит из двух вариантов:
- либо выпуск облигаций должен быть признан недействительным судом ввиду того, что он был осуществлен по принуждению;
- либо справедливым будет остановить судебное производство.
"Украина остается уверенной в положительном результате решения дела, инициированного как один из элементов общей стратегии по осуществлению Россией агрессии против Украины, которую Россия продолжает реализовывать и сегодня", – говорится в заявлении министерства.
Ситуация
- В 2017 году суд Лондона отклонил аргументы Украины в иске к России на 3 млрд долларов. Киев заявлял, что намерен оспаривать решение Высокого суда Лондона.
- В 2019 году требования Кремля в споре по еврооблигациям номинальной стоимостью 3 млрд долларов выросли до 4,5 млрд долларов.
- Пыталась Россия включить долг по бондам в газовые договоренности между двумя странами.
- Решение Апелляционного суда Англии в пользу Украины по спору с РФ о так называемом "долге Януковича" облегчит выход Украины на внешние рынки и снизит риски инвестирования в страну. Такое мнение выразил еще пару лет назад экс-министр финансов Украины Александр Данилюк в кулуарах 15-го форума YES.