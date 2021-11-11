Суд Лондона взялся за $3 млрд "долга Януковича"

Янукович взял у Путина деньги, расплачиваться будет Украина / Коллаж "Сегодня"

Верховный суд Великобритании завершил слушания всех сторон по иску России по делу о предоставлении Украине 3 млрд долларов в период правления четвертого президента Виктора Януковича (2010-2014 годы). Решение о так называемом "долге Януковича" будет оглашено через несколько месяцев, возможно летом 2022 года.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

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Позиция Украины

"Верховный Суд Соединенного Королевства заслушал последние объяснения Украины в поддержку позиции Украины о том, что еврооблигации на сумму 3 млрд долларов США были выпущены в 2013 году в результате принуждения, осуществляемого Россией. Указанные еврооблигации были выпущены в декабре 2013 года в виде обычного вращающегося на бирже долгового инструмента, однако 100% которых было выкуплено Российской Федерацией, что свидетельствует о чрезвычайной исключительности ситуации", – сказано в сообщении Минфина Украины.

Позиция Украины состоит из двух вариантов:

либо выпуск облигаций должен быть признан недействительным судом ввиду того, что он был осуществлен по принуждению;

либо справедливым будет остановить судебное производство.

"Украина остается уверенной в положительном результате решения дела, инициированного как один из элементов общей стратегии по осуществлению Россией агрессии против Украины, которую Россия продолжает реализовывать и сегодня", – говорится в заявлении министерства.

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Ситуация